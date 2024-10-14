CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül sonunda %1,3 yükselirken stoklar azaldı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı sonunda (21-30 Eylül), Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %1,3 artışla 2,01 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayı ortasında, Eylül başına kıyasla %2,7 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

30 Eylül tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Eylül tarihine kıyasla %8,8 düşüşle 14,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.