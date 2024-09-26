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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül ortasında %2,7 yükselirken stoklar da arttı

Perşembe, 26 Eylül 2024 09:05:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı ortasında (11-20 Eylül), Eylül ayı başına (1-10 Eylül) kıyasla %2,7 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayı başında, Ağustos ayının sonuna kıyasla %2,7 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Eylül tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Eylül tarihine kıyasla %4,5 düşüşle 15,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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