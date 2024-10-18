CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim başında %1,7 yükselirken stoklar artış kaydetti

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı başında (1-10 Ekim), Eylül ayı sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %1,7 artışla 2,05 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayı sonunda, Eylül ortasına kıyasla %1,3 artışla 2,01 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Ekim tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Eylül tarihine kıyasla %3,2 düşüşle 14,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.