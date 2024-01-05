CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %13,63 düştü

Cuma, 05 Ocak 2024 10:29:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %13,63 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ortasında, Aralık ayının başına kıyasla %0,14 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Aralık tarihine kıyasla %17,69 düşüşle 12,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.