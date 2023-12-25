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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık ortasında %0,14 düştü

Pazartesi, 25 Aralık 2023 09:34:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Aralık ayı başına (1-10 Aralık) kıyasla %0,14 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık başında, Kasım ayının sonuna kıyasla %4,19 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Aralık tarihine kıyasla %6,45 artışla 15,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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