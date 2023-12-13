﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık başında %4,19 düştü

Çarşamba, 13 Aralık 2023 10:22:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %4,19 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda, Kasım ayının ortasına kıyasla %2,39 artışla 2,02 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Kasım tarihine kıyasla %8,82 artışla 14,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Kasım döneminde %11,3 azaldı

12 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 düştü

12 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

07 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %2,39 arttı

07 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı

05 Ara | Çelik Haberler

Baosteel’in çelik ihracatı 2023 yılında 5 milyon mt’u geçecek

28 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

28 Kas | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Ekim ayında da yükseldi 

28 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında düştü

27 Kas | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi yüksek fırındaki bakım çalışmaları nedeniyle üçüncü çeyrekte düştü

24 Kas | Çelik Haberler