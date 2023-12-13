CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık başında %4,19 düştü

Çarşamba, 13 Aralık 2023 10:22:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %4,19 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda, Kasım ayının ortasına kıyasla %2,39 artışla 2,02 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Kasım tarihine kıyasla %8,82 artışla 14,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.