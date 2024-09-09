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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos sonunda %5,42 düşerken stoklar da azaldı

Pazartesi, 09 Eylül 2024 09:23:03 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos), Ağustos ayı ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %5,42 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayı ortasında, Ağustos ayının başına kıyasla %0,5 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Ağustos tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ağustos tarihine kıyasla %11,62 düşüşle 14,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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