CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos sonunda %5,42 düşerken stoklar da azaldı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos), Ağustos ayı ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %5,42 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayı ortasında, Ağustos ayının başına kıyasla %0,5 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Ağustos tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ağustos tarihine kıyasla %11,62 düşüşle 14,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.