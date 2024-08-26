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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos ortasında %0,5 düşerken stoklar %3,48 arttı

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 09:56:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı ortasında (11-20 Ağustos), Ağustos ayı başına (1-10 Temmuz) kıyasla %0,5 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayı başında, Temmuz ayının sonuna kıyasla %1,52 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Ağustos tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ağustos tarihine kıyasla %3,48 ya da 553.400 mt artışla 16,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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