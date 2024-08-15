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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos başında %1,52 yükselirken stoklar %0,93 azaldı

Perşembe, 15 Ağustos 2024 10:50:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı başında (1-10 Ağustos), Temmuz ayı sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %1,52 artışla 2 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayı sonunda, Temmuz ayının ortasına kıyasla %8,14 düşüşle 1,97 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Ağustos tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Temmuz tarihine kıyasla %0,93 ya da 149.900 mt düşüşle 15,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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