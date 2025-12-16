CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının başında %2,8 arttı, stoklar yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayının başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %2,8 artışla 1,86 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayı sonunda, Aralık ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla %2,8 artışla 1,87 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Kasım tarihine kıyasla %3,3 artışla 14,75 milyon mt olarak kaydedildi.