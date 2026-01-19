CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının başında %21,6 arttı, stoklar yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayının başında (1-10 Ocak), Aralık ayının sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %21,6 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının sonunda, Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %11 düşüşle 1,64 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Aralık tarihine kıyasla %6,4 artışla 15,04 milyon mt olarak kaydedildi.