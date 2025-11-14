 |  Giriş 
CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Kasım ayının başında %6 arttı, stoklar yükseldi

Cuma, 14 Kasım 2025 10:13:38 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayının başında (1-10 Kasım), Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %6 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı sonunda, Ekim ayı ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %9,8 düşüşle 1,82 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ekim tarihine kıyasla %5,9 artışla 15,49 milyon mt olarak kaydedildi. 


