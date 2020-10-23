CISA üreticilerinin çelik üretimi Ekim ortasında hafifçe arttı

Cuma, 23 Ekim 2020 14:45:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretiminin Ekim başına (1-10 Eylül) kıyasla %0,14 artış göstererek 2,17 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Ekim ayı başında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretimi Eylül ayının sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %0,84 düşerek 2,17 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasındaki stok seviyeleri hafifçe arttı. 20 Ekim itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ekim’e kıyasla 96.600 mt veya %0,71 artış kaydederek 13,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 10 Ekim’e kıyasla 14 RMB/mt (2,1$/mt) düşüş göstererek 3.843 RMB/mt (576$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,6703 RMB