Çin'in inşaat demiri üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %11,8 düşüşle 113,54 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Çin'in filmaşin üretimi yıllık %6,5 düşüşle 83,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, kaynaklı boru üretimi yıllık %4,4 artışla 40,031 milyon mt oldu.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla 12,589 milyon mt, 10,176 milyon mt ve 5,226 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. İnşaat demiri üretimi yıllık %18,5 ve aylık %4,8 düşerken, filmaşin üretimi yıllık %10,1 düşüş ve aylık %1,6 artış kaydetti. Kaynaklı boru üretimi ise yıllık %5,6 artarken, aylık %0,5 düştü.