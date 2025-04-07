CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Mart ayında %12 arttı

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, perakende binek araç satışları Mart ayında aylık %36 artış ve yıllık %12 artışla 1,89 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 31 Mart tarihine kadar ülkede binek araç satışları yıllık bazda %5 artışla 5,1 milyon adet oldu.

Elektrikli araç satışları ise Mart ayında aylık bazda %44 ve yıllık %39 artışla 988.000 adet seviyesinde kaydedildi.

31 Mart tarihine kadar ise ülkede binek araç satışları yıllık bazda %37 artışla 2,4 milyon adet oldu.