 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CPCA:...

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Mart ayında %12 arttı

Pazartesi, 07 Nisan 2025 09:49:48 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, perakende binek araç satışları Mart ayında aylık %36 artış ve yıllık %12 artışla 1,89 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 31 Mart tarihine kadar ülkede binek araç satışları yıllık bazda %5 artışla 5,1 milyon adet oldu. 

Elektrikli araç satışları ise Mart ayında aylık bazda %44 ve yıllık %39 artışla 988.000 adet seviyesinde kaydedildi. 

31 Mart tarihine kadar ise ülkede binek araç satışları yıllık bazda %37 artışla 2,4 milyon adet oldu. 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları çoğunlukla gevşedi

07 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları ticaret savaşlarının etkisiyle düşüş kaydetti

07 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Nisan 2025

07 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları vergiler sebebiyle değişmedi

07 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 14. Hafta, 2025

04 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’da yerel inşaat demiri satış fiyatları yükseldi, ithalat segmentinde farklı trendler görülüyor

04 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları yatay, filmaşin fiyatları Liberty Steel’in sınırlı üretimi sebebiyle yükseldi

04 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %35,7 yükseldi

04 Nis | Çelik Haberler

Romanya’da inşaat demiri fiyatları sınırlı sayıda bağlantıya rağmen yükseldi, filmaşin yatay

03 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle gevşedi

03 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis