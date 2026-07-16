Çin demir-çelik sektöründe sanayi üretimi 2026’nın ilk yarısında %2,1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Haziran döneminde Çin'in demir-çelik ergitme ve haddeleme sektöründeki katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda %2,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık bazda %5,4 yükseldi.

Yılın ilk altı ayında madencilik sektöründeki katma değerli sanayi üretimi %3,6, imalat sanayisindeki katma değerli sanayi üretimi ise %5,6 oranında artış kaydetti.

Haziran ayında ise Çin'in izabe ve haddeleme sektöründeki katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda %3,3 yükseldi. Aynı ayda madencilik sektöründeki katma değerli sanayi üretimi %2,2 düşüş, imalat sanayisindeki katma değerli sanayi üretimi ise %6 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %5,3 arttı.