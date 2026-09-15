Çin çelik sektörünün sanayi üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %1,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 15 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,7 arttı.
Yılın ilk sekiz ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,3 artış kaydetti.
Ocak-Ağustos döneminde madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık sırasıyla %2,1 ve %5,7 arttı.
Yalnızca Ağustos ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,0 artarken, söz konusu artış Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan hızlandı. Aynı ayda madencilik sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,4 düşerken, imalat sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,1 arttı.
Ağustos ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,2 artarken, söz konusu artış Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan hızlandı.