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Çin çelik sektörünün sanayi üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %1,7 arttı

Salı, 15 Eylül 2026 11:02:35 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 15 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,7 arttı.

Yılın ilk sekiz ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,3 artış kaydetti.

Ocak-Ağustos döneminde madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık sırasıyla %2,1 ve %5,7 arttı.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,0 artarken, söz konusu artış Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan hızlandı. Aynı ayda madencilik sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,4 düşerken, imalat sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,1 arttı.

Ağustos ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,2 artarken, söz konusu artış Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan hızlandı.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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