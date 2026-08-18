Çin çelik sektörünün sanayi üretimi 2026 Ocak-Temmuz döneminde %1,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 17 Ağustos tarihinde yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,8 arttı.

İlk yedi ayda Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,3 artış gösterdi.

Ocak-Temmuz döneminde madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda sırasıyla %2,5 ve %5,6 arttı.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %0,3 artarken, artış hızı haziran ayında kaydedilene kıyasla 3,0 puan yavaşladı. Aynı dönemde madencilik sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,2 düşerken, imalat sektörünün katma değerli sanayi üretimi %5,5 arttı.

Temmuz ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,5 artış gösterdi.