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Çin çelik sektörünün sanayi üretimi 2026 Ocak-Temmuz döneminde %1,8 arttı

Salı, 18 Ağustos 2026 12:23:00 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 17 Ağustos tarihinde yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,8 arttı.

İlk yedi ayda Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,3 artış gösterdi.

Ocak-Temmuz döneminde madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda sırasıyla %2,5 ve %5,6 arttı.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %0,3 artarken, artış hızı haziran ayında kaydedilene kıyasla 3,0 puan yavaşladı. Aynı dönemde madencilik sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,2 düşerken, imalat sektörünün katma değerli sanayi üretimi %5,5 arttı.

Temmuz ayında Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,5 artış gösterdi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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