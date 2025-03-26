Dazhou Steel’in yeni tesisi üretime hazır

Dazhou Steel'in yaptığı açıklamaya göre, Sichuan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Dazhou Iron and Steel Group'un (Dazhou Steel) eski tesisinin kapatılması işlemi 26 Mart tarihinde başlatıldı ve sürecin bu ayın sonunda tamamlanması bekleniyor.

1958 yılında kurulan Dazhou Steel, Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Fada Group'un bağlı kuruluşu ve eski tesisin yıllık 3 milyon mt ham çelik ile 3,5 milyon mt nihai mamul üretim kapasitesi vardı.

2022 yılında Fangda Group, Dazhou Steel’in tesisinin taşınması ve yenilenmesine yönelik projesinin temel atma törenini gerçekleştirmişti. Yaklaşık 3 yıl süren inşaat ve deneme çalışmalarının ardından yıllık 3 milyon mt kapasitesi bulunan yeni tesisin artık üretime hazır olduğu belirtiliyor.

Yeni tesis kapsamında Sichuan eyaletinin yüksek kalite vanadyum ve titanyum manyetit cevheri kaynaklarının avantajından faydalanılarak inşaat çeliği, vanadyum ve titanyum içerikli çok boyutlu kompozit malzemeler, yüksek kalite vasıflı çelik, kömür ve kok, temiz enerji ve kimyasal ürün şirketlerini içinde barındıran entegre bir işletme kurulacak ve bu işletmenin yıllık üretim değerinin 30 milyar RMB'ye (4,2 milyar $) ulaşacağı tahmin ediliyor. Dazhou Steel iki aşamalı bir plan doğrultusunda yıllık üretim kapasitesini 10 milyon mt'a çıkarmayı hedefliyor. İlk aşamada önce 3 milyon mt ve 2 milyon mt'luk, ikinci aşamada 5 milyon mt'luk kapasite artışları planlanıyor.