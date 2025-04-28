Çin'in 2025'te çelik üretimini azaltacak, Baosteel kesintilerin Haziran itibarıyla başlamasını bekliyor

Piyasadaki söylentilere göre, bu yıl 1 Mayıs tarihi itibarıyla Çinli çelik üreticilerinin ham çelik üretimlerini kapasiteleri 10 milyon mt'u aşıyorsa ayda 300.000 mt ve 10 milyon mt'un altında ise ayda 100.000 mt azaltmaları gerekecek. Böylece Çin, 2025 yılında ham çelik üretimini toplam 50 milyon mt düşürmeyi hedefliyor.

28 Nisan tarihinde dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Baowu'nun bağlı kuruluşu Çinli çelik üreticisi Baosteel, birinci çeyrek sonuçlarını paylaştı. Baosteel'in Genel Müdür Yardımcısı Cai Yanbo kendisine yukarıda sözü geçen söylentiler hakkında yöneltilen soruyu, “Hükümet raporunda belirtildiği gibi ham çelik üretimi yüksek ihtimalle aşağı çekilecek,” şeklinde yanıtladı.

Ancak Yanbo, üretim kesintilerinin “bu ay veya gelecek ay uygulanmasını beklemediğini ve ham çelik üretimine yönelik kontrol tedbirlerinin genelleştirilemeyeceğini ilgili makamlara ilettiklerini” de ifade etti. Ham çelik üretiminin azalmasının çelik sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayarak fiyatları destekleyebileceği ve hammadde fiyatlarını da etkileyebileceği belirtiliyor.

Baosteel Yönetim Kurulu Başkanı Zou Jixin, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi artırma hamlesi sonucu 2025 yılında Çin'in çelik ihracatının 15 milyon mt, dolaylı çelik ihracatının ise (konteyner, makine, araç vb. gibi nihai ürün ihracatı) 20 milyon mt azalacağını ifade etti.

Çin, çelik sektörünü üretim kesintileri yoluyla yeniden düzenlemeyi planladığını belirtse de bunun zamanlaması ve miktarına dair detaylar henüz paylaşılmadı.

Jixin, hükümetin dış piyasalardaki değişimle başa çıkabilmek için daha fazla teşvik önlemi açıklamasını beklediğini belirtti. 2024 yılında Çin'in çelik ihracatı son 9 yılın en yüksek seviyesi olan 110,72 milyon mt'a ulaşmıştı. Baosteel 2025 yılı için ise 95-96 milyon mt doğrudan çelik ihracatı beklediğini belirtti. Öte yandan 2024 yılında 6,07 milyon mt ihracat gerçekleştirerek kendi rekorunu kıran Baosteel, 2025 yılı için hedefini açıklamadı.

Bununla birlikte Jixin, analistlerin %3’e kadar olan tahminlerine paralel bir şekilde, 2025 yılında Çin’in çelik tüketiminin %2 oranında azalmasını beklediklerini ifade etti. Çin Demir ve Çelik Derneği (CISA) ise bu yıl tüketimin yaklaşık %1 düşeceğini öngörüyor.

Öte yandan, 2025’te Çin’in gayrimenkul sektöründeki zayıflama eğiliminin devam etmesi beklenirken, demir cevheri arzının 40 milyon mt artacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle 2025 yılında ortalama demir cevheri fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.