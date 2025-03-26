 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Güney...

Güney Kore, Çin'den paslanmaz çelik levha ithalatına geçici antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 26 Mart 2025 10:45:08 (GMT+3)   |   Şanghay

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı 25 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Çin'den ithal en az 4,75 mm kalınlığında ve en az 600 mm genişliğindeki paslanmaz çelik levhalara %21,6 oranında ve 4 ay geçerli olmak üzere geçici antidamping vergisi uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Schuan International Development Ltd., STX Japan Corporation, Best Win International Co., Ltd., Jiangsu Daekyung Stainless Steel Co., Ltd., bu üreticilerin bağlı şirketleri ve ihracatçılarından, aynı zamanda Çin'deki diğer üretici/ihracatçılardan ithal paslanmaz çelik levhalara %21,62 vergi uygulanacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7219.21.1010, 7219.21.1090, 7219.21.9000, 7219.22.1010, 7219.22.1090 ve 7219.22.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Fakat sıcak rulo sac, paslanmaz slabdan üretilen siyah levha ve kalınlığı 8 mm'yi geçmeyen ve genişliği 2.000 mm'den az olan 7219.22.1010, 7219.22.1090 ve 7219.22.9000 tarife kodlu ürünler vergiden muaf tutuldu.

Vergilerin 25 Mart-24 Temmuz tarihleri ​​arasında geçerli olacağı belirtildi.


Etiketler: Levha Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Dazhou Steel’in yeni tesisi üretime hazır

26 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 12. Hafta, 2025

20 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 11. Hafta, 2025

13 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 10. Hafta, 2025

06 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 9. Hafta, 2025

27 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 8. Hafta, 2025

20 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 7. Hafta, 2025

13 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 6. Hafta, 2025

06 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta, 2025

30 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 4. Hafta, 2025

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis