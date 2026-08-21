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Çin'in inşaat demiri üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %11,2 düştü

Cuma, 21 Ağustos 2026 10:17:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %11,2 düşüşle 100,93 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde filmaşin üretimi yıllık %6,2 azalarak 73,07 milyon mt olurken, kaynaklı boru üretimi ise yıllık %4,8 artışla 34,79 milyon mt olarak kaydedildi.

Temmuz ayında ise Çin'in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla 13,22 milyon mt, 10,01 milyon mt ve 5,25 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar yıllık bazda sırasıyla %13,6 ile %11,2 düşüş ve %5,7 artışa işaret ederken, aylık bazda inşaat demiri üretimi %15,5, kaynaklı boru üretimi %8,1, filmaşin üretimi ise %4,9 geriledi.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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