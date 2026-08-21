Çin'in inşaat demiri üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %11,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %11,2 düşüşle 100,93 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde filmaşin üretimi yıllık %6,2 azalarak 73,07 milyon mt olurken, kaynaklı boru üretimi ise yıllık %4,8 artışla 34,79 milyon mt olarak kaydedildi.

Temmuz ayında ise Çin'in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla 13,22 milyon mt, 10,01 milyon mt ve 5,25 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar yıllık bazda sırasıyla %13,6 ile %11,2 düşüş ve %5,7 artışa işaret ederken, aylık bazda inşaat demiri üretimi %15,5, kaynaklı boru üretimi %8,1, filmaşin üretimi ise %4,9 geriledi.