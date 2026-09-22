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CISA: Çin'in çelik talebi 15. Beş Yıllık Plan döneminde 800 milyon mt'un üzerinde kalacak

Salı, 22 Eylül 2026 17:33:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkanı Liu Jian, önümüzdeki on yılda genel olarak düşüş eğilimi göstermesine rağmen Çin'in yerel çelik talebinin 15. Beş Yıllık Plan döneminde 800 milyon mt'un üzerinde kalmasının beklendiğini belirtti.

20 Eylül tarihinde Şanghay'da düzenlenen 15. Çin Uluslararası Çelik Kongresi'nde konuşan Liu, Çin çelik sektörünün 14. Beş Yıllık Plan dönemindeki gelişimini değerlendirirken, sektörün 15. Beş Yıllık Plan dönemine yönelik yol haritasını ve temel hedeflerini açıkladı.

14. Beş Yıllık Plan döneminde Çin çelik üretimini kümülatif olarak 100 milyon mt'un üzerinde azaltırken, sektörde yıkıcı fiyat rekabetini sınırlamayı amaçlayan planını uygulamaya koydu. Ayrıca ülkede çelik üreticileri arasındaki birleşme ve yeniden yapılandırma çalışmaları hızlandırıldı. Çin'in en büyük 10 çelik üreticisinin sektördeki toplam payının 2025 yılında 2020 yılına kıyasla 4,2 yüzde puan artışla %43,1'e ulaşması bekleniyor. 

Çin'in çelik talebinin önümüzdeki on yılda düşüş eğilimi göstermesi bekleniyor

Liu, “Önümüzdeki on yılda yerel çelik talebi dalgalı bir düşüş gösterecek. Talebin 15. Beş Yıllık Plan döneminde 800 milyon mt'un üzerinde kalması, 2035 yılına gelindiğinde ise büyük olasılıkla 800 milyon mt'un altına gerilemesi bekleniyor,” dedi.

Bu koşullar altında Çin çelik sektörü kapasite artışının kontrol altına alınmasına, sektörde yoğunlaşmanın artırılmasına ve hammadde tedarik güvencesinin güçlendirilmesine odaklanacak. 2030 yılına kadar ülkenin en büyük 10 çelik üreticisinin sektördeki toplam payının %50'ye ulaşması hedeflenirken, elektrik ark ocağı bazlı çelik üretiminin toplam çelik üretimindeki payının %20'ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca yerel demir cevheri kaynaklarının toplam tedarike katkı oranının %26'ya, yurt dışındaki öz sermayeli madenlerin payının ise %13'e ulaşması hedefleniyor.

Küresel çelik üretim kapasitesi 2025-2027 döneminde 165 milyon mt artacak

Küresel çelik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Liu, kapasite artışı, zayıf ekonomik toparlanma, yüksek karbonsuzlaştırma maliyetleri ve artan ticaret engellerinden kaynaklanan baskılara dikkat çekti. CISA verilerine göre 2025-2027 döneminde küresel çapta 165 milyon mt ilave çelik üretim kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Bu miktar %6,7'lik bir artışa karşılık gelirken, küresel çelik piyasasındaki rekabeti daha da artırabilir.

Bu arada CISA, doğrudan ve dolaylı çelik ihracatının küresel çelik üretiminin yaklaşık %40'ına karşılık geldiğini belirtti. Liu, Çin çelik ürünlerine yönelik 2020 yılı ile 2026 yılının ilk yarısı arasında 111 ticaret savunma soruşturması başlatıldığını ifade etti.

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına değinen Liu, AB'nin karbon emisyonu varsayılan değerlerinin Çin'in gerçek seviyelerinden önemli ölçüde yüksek olduğunu belirtti. CISA'nın tahminlerine göre 2028 yılına kadar Çin'in AB'ye yönelik alt sektör çelik ürünleri ihracatının maliyeti %7 artabilir ve bunun sonucunda 1,42 milyar € tutarında ek maliyet ortaya çıkabilir.

Liu ayrıca artan ticaret korumacılığına karşı çıkarken, düşük karbonlu yönetişim, hammadde tedarik zincirleri ve karbon muhasebesi standartları alanlarında uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Görüş 
DemetKazdal
Demet Kazdal
Editör

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Demir çelik sektöründe 15 yıldır profesyonel içerik üreticiliği ve editörlük yapmaktayım. SteelOrbis bünyesinde İçerik Departmanı Müdürü olarak görev almaktayım. Başta Türkiye piyasası olmak üzere küresel pazar dinamiklerini yakından takip ederek sektörel haber ve raporlar hazırlıyorum.

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