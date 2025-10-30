Goldman Sachs 2026 için demir cevheri fiyat tahminini 93$/mt’a yükseltse de görünümü olumsuz olarak bıraktı

Bloomberg’ün haberine göre ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc., makroekonomik göstergelerin desteği, stoklarda yaşanan düşüş ve Çin’in çelik üretiminin güçlü kalmaya devam etmesi doğrultusunda 2026 yılı için demir cevheri fiyat tahminini 93$/mt seviyesine yükseltti.

Goldman Sachs, yeni fiyat tahmininin bir önceki tahminine kıyasla 5$/mt artmış olmasına rağmen mevcut vadeli demir cevheri fiyatlarının altında yer almaya devam ettiğine dikkat çekti.

Arzdaki düşüş kısa vadeli istikrarı destekliyor

Aurelia Waltham başta olmak üzere analistlere göre demir cevheri piyasasında arz, Çin’de pik demir üretiminin yüksek olmasına, liman stoklarının değişmemesine ve yuanın değer kazanmasına bağlı olarak son aylarda beklenenden daha çok düştü.

Singapur Borsasında vadeli demir cevheri fiyatları, Çin’in kapasite fazlasını azaltmaya ilişkin açıkladığı yeni önlemlerin ardından Haziran ortasında kaydedilen düşük seviyelere kıyasla %15 artışla yaklaşık 106,45$/mt seviyesine çıktı. Yıl başından bu yana ise fiyatlar ortalama 101$/mt seviyesinde yer aldı.

Çin’in kapasite fazlası ve küresel sevkiyatlardaki artış risk teşkil ediyor

Goldman Sachs, fiyat tahminini yukarı yönlü revize etmesine rağmen görünümün halen olumsuz olduğunu belirtti. Çin çelik piyasasındaki kapasite fazlası sebebiyle demir cevheri fiyatlarının 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar 88$/mt seviyesine düşmesini beklediğini aktardı. Ancak söz konusu seviyenin, bir önceki tahmini olan 80$/mt’a kıyasla arttığını söyledi.

Öte yandan banka, Çin’in net çelik ihracatının zirveye ulaştığını ve gayrimenkul piyasasında uzun süredir devam eden aşağı yönlü hareket sebebiyle yerel çelik talebinin halen zayıf olduğu belirterek, bu faktörlerin 2026 yılında ham çelik üretimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Arz tarafına değinen Goldman Sachs, mevcut çeyrekte küresel demir cevheri sevkiyatlarının %15 arttığına dikkat çekti. Bu durumun limanlardaki stokların yükselmesine ve 2026 yılı boyunca yüksek seviyelerde kalmasına yol açarak fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıracağını ekledi.