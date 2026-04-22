CISA Çin çelik sektöründe kapasite kontrolünün sıkılaştırılacağı sinyalini verdi

Yerel basında çıkan haberlere göre Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Pekin’de düzenlenen 2026 Yüksek Kaliteli Çelik Geliştirme Konferansı’nda çelik sektöründe rekabeti düzenlemek amacıyla üretim kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve yapısal reformların hızlandırılacağını açıkladı.

Verimsiz kapasitenin bertaraf edilmesi hedefleniyor

CISA Başkan Yardımcısı Xia Nong, yeni kapasite artışlarının kesin şekilde yasaklanması, aynı zamanda mevcut kapasitenin azaltılması, eski, verimsiz ve yüksek emisyonlu tesislerin kademeli olarak devre dışı bırakılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca sektör disiplinini güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya yön vermek için bilimsel temellere dayalı uzun vadeli bir yönetişim mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu yaklaşımın Çin’in 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Planı ile paralel ilerlediği dile getirildi. Planın ürün kalitesinin iyileştirilmesi, enerji ve karbon verimliliğinin artırılması ve dijital ile akıllı üretimin hızlandırılmasını kapsadığı aktarıldı.

Arz-talep dengesizliği sürüyor

Resmi verilere göre Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılında yıllık %4,4 düşüşle 961 milyon mt seviyesine gerilerken, görünür tüketim yıllık %7,1 düşüşle 829 milyon mt olarak kaydedildi. Buna karşın nihai mamul üretiminin yıllık %3,1 artarak 1,45 milyar mt seviyesine ulaşması, üretim baskısının sürdüğüne işaret etti.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, arz ve talep tarafında eş zamanlı politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı. Arz tarafında yeni kapasitenin kontrol edilmesi ve üretimin optimize edilmesi hedeflenirken, talep tarafında çelik kullanım alanlarının genişletilmesi ve daha yüksek katma değerli tüketimin teşvik edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Öte yandan Çin’de çelik talebinde yapısal bir değişimin dikkat çektiği paylaşıldı. 2025’te imalat sektörü %51 pay ile en büyük tüketici sektör konumuna yükselirken, inşaat sektörünün payının 2020’deki %58 seviyesinden %49’a gerilediği belirtildi. Bu değişimin daha yüksek katma değerli sanayi uygulamalarının önem kazandığını gösterdiğinin altı çizildi.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hız kazanıyor

Yetkililer, verimliliği artırmak ve yapısal dönüşümü desteklemek amacıyla dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılacağını söyledi.

Dünya Çelik Birliği’ne göre küresel çelik talebi uzun vadede büyüme potansiyelini korurken, karbonsuzlaşma ve bölgesel dengesizlikler ticaret akışlarını yeniden şekillendirmeye devam edecek. Bu süreçte doğrudan indirgenmiş demir ve yeşil çelik üretim teknolojilerinin önemi giderek artacak.