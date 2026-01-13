Goldman Sachs Çinli çelik üreticilerinin marjlarının zayıf kalmaya devam etmesini bekliyor

Bloomberg’ün haberine göre ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc., kapasite azaltımının beklenenden yavaş ilerlemesi ve ihracat hacminin yüksek kalması sebebiyle Çinli çelik üreticilerinin kârlığının uzun bir süre daha zayıf seyretmesini bekliyor.

Banka, Baoshan Iron & Steel ve Maanshan Iron & Steel’in 2026 ve 2027 mali yılları için kâr tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, aynı dönemde Angang Steel’in zararının ise daha da artmasını öngördüğünü bildirdi.

Goldman Sachs, inşaat demiri ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere başlıca ürünlere yönelik brüt kâr marjı tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. Banka, fiyatların hafifçe toparlanmasını beklediğini ve sektöre ilişkin görünümün bir öncekine kıyasla daha az iyimser olduğunu belirtti.

Yapısal reformlar kısa vadede engellerle karşı karşıya

Goldman Sachs, aşırı kapasite veya aşırı rekabetle mücadeleye yönelik politikaların kısa vadede karşılaşacağı başlıca zorluklar arasında ultra düşük emisyonlu çelik üretimi gerekliliklerine uyumun ve bu standartları karşılayan üreticilerin yeniden sınıflandırılmasının yer aldığını ifade etti. Bu faktörlerin, aşırı kapasiteyi azaltmaya yönelik politikalara rağmen kapasite azaltım hızını yavaşlattığını dile getirdi.

Buna karşın banka, uzun vadede aşırı kapasiteyi sınırlandırmaya yönelik girişimlerin devam etmesini beklediğini ancak bu adımların piyasa dengesi ve fiyatlar üzerindeki etkisinin gecikmeli olacağını kaydetti.

Demir cevheri piyasası için olası etkiler

Goldman Sachs, Çinli çelik üreticilerine ilişkin daha temkinli görünümün demir cevheri piyasasındaki beklentileri olumsuz etkileyebileceğini ancak çelik ihracatındaki artışın zayıf piyasa koşullarını kısmen dengeleyebileceğini aktardı.

Demir cevheri fiyatları, 2025 ortasında görülen yükselişin ardından Ağustos sonundan bu yana 102-108$/mt bandında yer alıyor. Öte yandan Shanghai SteelHome E-Commerce verilerine göre Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, 2024 yılının Kasım ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, bu durum kısa vadeli görünüm üzerinde ilave baskı oluşturuyor.