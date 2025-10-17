 |  Giriş 
CISA: Çin’in çelik talebi 2026-2030 döneminde dalgalı bir düşüş gösterecek

Cuma, 17 Ekim 2025 11:34:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Pekin’de çelik sektöründe kalite yükseltme çalışmalarına ilişkin bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda, “Çelik Sektörü için 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı Araştırma Raporu”nun ana taslağı ayrıntılı biçimde ele alındı ve çeşitli öneriler sunuldu.

CISA Başkan Yardımcısı Xia Nong, 2026-2030 dönemi boyunca Çin’in yerel çelik talebinin genel olarak dalgalı bir düşüş eğiliminde seyredeceğini belirterek mevcut üretim düzenlemelerinin karbon emisyonlarının kontrol altına alınmasına yönelik kritik bir geçiş süreci olduğuna dikkat çekti.

Nong ayrıca, talepte beklenen genel düşüşe rağmen yeni alanlarda veya yüksek katma değerli ürünlerde pazarın genişleme potansiyeli olduğunu ifade ederek kalite yükseltme çalışmalarının ön plana çıktığı bu dönemde yeşil çelik yapıların üreticilere önemli fırsatlar sunduğunu ve kullanımlarının çok daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Görüş 

