Asia Steel Forum: Çin 15. Beş Yıllık Plan döneminde çelik talebinin 980 milyon-1,03 milyar mt olmasını bekliyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Çin'in görünür ham çelik tüketimi 2025 yılında 2020'ye kıyasla %20 geriledi.

16 Temmuz'da Pekin'de düzenlenen Asia Steel Forum'da konuşan Mysteel Piyasa İstihbaratı Direktörü Xu Xiangchun, 14. Beş Yıllık Plan döneminde Çin'in görünür inşaat demiri tüketiminin %30, filmaşin tüketiminin ise %20 azaldığını belirtti.

14. Beş Yıllık Plan dönemindeki çelik talebine ilişkin revizyonlara göre inşaat sektörünün çelik talebi 2025 yılında yaklaşık 192,6 milyon mt olarak gerçekleşirken, bu rakam 2020 yılına göre 144,84 milyon mt ya da %43 düşüşe işaret etti.

Buna karşın aynı dönemde makine, otomotiv ve gemi inşa sektörlerinden kaynaklanan çelik talebi sırasıyla %6, %41 ve %90 artarak inşaat demiri ve filmaşin talebindeki sert düşüşü önemli ölçüde dengeledi.

Bu doğrultuda Xu, 14. Beş Yıllık Plan döneminde Çin'in toplam çelik talebindeki düşüşün önceki tahminlerde belirtilen 200 milyon mt yerine yaklaşık 80 milyon mt ile sınırlı kaldığını, bunun da %7'lik bir gerilemeye karşılık geldiğini ifade etti. Revize edilmiş verilere göre ham çelik tüketimindeki yıllık değişim 2021'de %-3,0, 2022'de %-4,2, 2023'te %+1,5, 2024'te %-1,0 ve 2025'te %-0,3 olarak gerçekleşti.

15. Beş Yıllık Plan dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Xu, 14. Beş Yıllık Plan döneminde yaşanan sert gerilemenin ardından inşaat sektöründeki düzeltmenin daha sınırlı olabileceğini belirtti. Gayrimenkul sektöründeki düzeltmenin aşırı seviyelere ulaşmış olması nedeniyle 2021-2025 dönemindeki kadar güçlü bir düşüş beklenmiyor. Buna rağmen gayrimenkul sektöründeki çelik tüketiminin 2026-2030 döneminde ilave 30-40 milyon mt azalabileceği öngörülüyor.

Öte yandan ulusal su şebekesi, yeni nesil elektrik şebekesi, bilgi işlem altyapısı, yeni nesil iletişim ağı, şehir içi yer altı boru hatları ve lojistik ağlarına yönelik yatırımlar sayesinde altyapı sektörünün çelik talebinin büyük ölçüde istikrarlı kalması bekleniyor.

Aynı zamanda imalat sanayinden kaynaklanan çelik talebinin de artışını sürdürmesi öngörülüyor. Makine ve elektrikli ekipman ihracatının tek başına 20-30 milyon mt ilave çelik tüketimi yaratabileceği tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra yıllık çelik konstrüksiyon üretimi halihazırda yaklaşık 100 milyon mt seviyesinde bulunurken, bu rakamın 2030 yılında yaklaşık 150 milyon mt'a ulaşması bekleniyor.

Xu Xiangchun, inşaat sektöründeki daralmanın hız kesmesiyle birlikte Çin'in 15. Beş Yıllık Plan dönemindeki yıllık ortalama çelik talebinin 980 milyon-1,03 milyar mt seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.