Çinli üreticiler SKDM’nin çelik ihracatı üzerindeki etkilerini masaya yatırdı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) Çin’in çelik ihracatı üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla üst düzey bir toplantı düzenlediğini duyurdu.

Toplantıda China Baowu Steel Group, Ansteel Group, HBIS Group, CITIC Pacific Special Steel, Nanjing Iron and Steel, Jiangsu Shagang Group ve Delong Steel Group gibi önde gelen üreticilerin temsilcileri dahil olmak üzere 140’tan fazla katılımcının yer aldığı bildirildi. Ayrıca hem hammadde hem de son kullanıcı sektörlerinden paydaşların da toplantıya katıldığı aktarıldı.

Çelik sektörünün SKDM’nin uygulama aşamasına dahil edilmesiyle birlikte Çinli üreticilerin ihracat maliyetlerinin ve karbon raporlama yükümlülüklerinin artmasının beklendiği dile getirdi. AB’nin önemli bir ihracat pazarı olması nedeniyle mekanizmanın mali ve operasyonel etkilerin belirgin olacağı ifade edildi.

Kapsamın son kullanıcı sektörlere genişletilmesi gündemde

CISA, AB’nin 2028 yılına kadar yaklaşık 180 adet çelik ve alüminyum yoğun nihai mamulü SKDM kapsamına dahil etmeyi planladığına dikkat çekti.

Bunlar arasında makine, otomotiv parçaları ve beyaz eşya gibi ürünlerin yer aldığı, dolayısıyla özellikle yüksek katma değerli segmentlerde Çin’in dolaylı çelik ihracatı üzerindeki olumsuz etkinin artabileceği dile getirildi.

Metodoloji ve uyum süreçlerine yönelik endişeler

Sektör temsilcileri, yüksek seviyelerdeki varsayılan emisyon değerlerinin ihracatçıların karbon maliyetlerini olduğundan yüksek gösterebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Ayrıca ön doğrulama gereklilikleri, emisyon hesaplama metodolojileri, veri güvenliği ve düzenleyici belirsizliklerin de öne çıkan sorunlar arasında yer aldığı paylaşıldı.

Çin-AB diyaloğu sürüyor

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı yetkilileri, SKDM kurallarının hem iklim hem de ticaret politikalarından etkilendiğini ve halen gelişim aşamasında olduğunu belirtti. Bakanlık, Çin’in yerel emisyon faktörlerinin tanınmasını sağlamak ve karbon veri altyapısını güçlendirmek amacıyla AB ile teknik görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.

Toplantıda Çin ile AB arasında karbon piyasaları ve standartlar konusunda daha yakın iş birliğinin gerekliliği vurgulandı. CISA, sektör geri bildirimlerini derleyerek ilgili otoritelere politika önerileri sunacağını ve Çinli şirketlerin SKDM’ye uyum sürecini desteklemeyi hedeflediğini ekledi.