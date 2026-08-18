CISA: Çelik üreticilerinin hammadde ve yakıt tedarik güvencesini güçlendirilmesi gerekiyor

Çin Demir Çelik Birliğinin resmi yayın organı China Metallurgical News (CMN) tarafından 12 Ağustos tarihinde yayımlanan yakın tarihli bir rapora göre Çin çelik sektörünün yurt dışı kaynaklara yüksek oranda bağımlı olmaya devam etmesi nedeniyle ülkedeki çelik üreticilerinin hammadde tedariklerini güvence altına almak için daha sistematik önlemler alması gerekiyor.

Rapora göre Çin çelik sektörünün ithal demir cevheri ve manganez cevherine bağımlılığı sürekli olarak %80'in üzerinde seyrederken, nikel cevherinde bu oran %90'ı aşıyor ve krom cevherinde %100'e yaklaşıyor. Yurt dışındaki iştirak madenlerinden sağlanan tedarik ise toplam arzın %10'undan azını oluşturuyor. Bununla birlikte kömür ve flaks malzemelerinde büyük ölçüde kendi kendine yeterlilik sağlanmış durumda.

Baowu Group ve Angang Group dahil önde gelen üreticiler güçlü tedarik güvenliği kabiliyetleri oluştururken, çoğu çelik üreticisi bu konuda nispeten düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Bu durum, çelik sektörünün hammadde ve yakıt tedarik güvenliğini artırmasını zorunlu hale getiriyor.

Baowu Group, demir cevheri karbon ayak izi takip sistemi kurarak karbon yoğunluğu cevher başına 1,8 mt CO2'nin altında olan Avustralya Pilbara demir cevheri gibi yüksek kaliteli demir cevherlerinin tedarikine öncelik veriyor ve böylece AB'nin karbon vergilerinden kaynaklanan zorluklara yanıt vermeyi amaçlıyor.

Baowu ayrıca Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhenjiang şehrinde, Yangtze Nehri kıyısında bulunan “akıllı” cevher harmanlama üssü aracılığıyla çevredeki üreticilere ortalama demir cevheri teslimat süresini %40 kısaltan ve stok devir hızını %30 artıran entegre bir sistem kurdu. Rapora göre Baowu, Yangtze Nehri'ndeki taşkın sezonu ve yoğun sis gibi olumsuz hava koşullarında bile liman stoklarını önceden koordine ederek bölgedeki çelik üreticilerinin hammadde tedarikinde kesinti yaşama riskini azaltırken, üreticilerin demir cevheri talebini karşılayabiliyor.

HBIS Group da akıllı bir cevher harmanlama platformunu devreye aldı. Tangshan Limanı'ndaki stratejik konumundan yararlanan şirket, Çin'in ilk bölgeler arası akıllı demir cevheri harmanlama tesisini kurdu. Platform, Avustralya, Brezilya ve yerel cevherlerin değişken oranlarda hassas bir şekilde harmanlanmasını sağlayarak fırına beslenen cevher kalitesindeki dalgalanmayı %0,3 içerisinde tutarken, toplam demir cevheri maliyetlerini de düşürüyor.

Ayrıca Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan ve ülkenin önde gelen elektrik ark ocaklı (EAF) çelik üreticilerinden biri olan Shagang Group, Yangtze Nehri Deltası'nda 12 hurda işleme merkezi kurdu ve araç söküm şirketleri ile bina yıkım şirketleriyle uzun vadeli anlaşmalar yaptı. Bu stratejik hamle, ülke genelinde arz sıkıntısı yaşandığı dönemlerde bile Shagang'a istikrarlı hurda tedariki sağlarken, şirketin EAF kapasite kullanım oranlarının yüksek seyretmesini destekledi.

2025 yılında yerel kısa prosesli çelik üreticileri ciddi bir hurda sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Bağımsız EAF üreticilerinin yaklaşık %40'ı hurda tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı. Buna karşılık Shagang Group hurda ihtiyacının %78'ini kendi kaynaklarından istikrarlı bir şekilde karşılarken, EAF kapasite kullanım oranını sürekli olarak %90'ın üzerinde tuttu. Şirket ayrıca elindeki fazla hurda kaynaklarını çevredeki küçük ve orta ölçekli çelik üreticilerine yönlendirerek bölgesel hurda fiyatlarındaki aşırı artışın önüne geçilmesine katkıda bulundu.

Hammadde tedarik güvenliğinin nicel olarak değerlendirilmesi de aynı ölçüde önem taşıyor. CMN raporunda, çelik şirketlerinin hem yönetim kabiliyetlerini hem de operasyonel uygulamaları kapsayacak şekilde genel rekabet gücünü ve ürün bazındaki performansı ölçen değerlendirme sistemleri oluşturabileceğini belirtiyor. Böylece çelik üreticileri kendilerini sektördeki diğer şirketlerle kıyaslayarak iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir.

Daha da önemlisi, çelik üreticilerinin hammadde tedarik maliyetlerini çeşitli kanallar aracılığıyla azaltması gerekiyor. Rapora göre üreticiler piyasa rekabetini artırmak için yeni ve rekabetçi tedarikçilerle çalışabilirken, birden fazla tesise sahip gruplar veya bölgesel şirketler pazarlık güçlerini artırmak amacıyla satın alma ihtiyaçlarını birleştirebilir ve fiyat dalgalanmalarına karşı korunmak için düşük stok seviyeleriyle tedarik zamanlamalarını esnek bir şekilde ayarlayabilir.

Buna ek olarak çelik üreticilerinin hammadde ve yakıt projelerine yönelik yatırımlara daha fazla önem vermesi gerekiyor. Üst yönetimlerin madencilik yatırımlarına öncelik vermesi, fırsatları takip edecek özel ekipler görevlendirmesi ve zamanında öneriler sunması gerekiyor. Yatırım öncesinde yanlış zamanlama veya hatalı değerlendirmelerden kaynaklanan risklerden kaçınmak amacıyla üçüncü taraf uzmanlardan yararlanılarak kapsamlı durum tespiti yapılması öneriliyor. Madencilik sektöründe deneyimi bulunmayan şirketlerin ise risk ve getirileri paylaşmak amacıyla hisse alımı veya ortak yatırım grupları gibi seçenekleri değerlendirebileceği belirtiliyor.