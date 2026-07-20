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Asia Steel Forum: Çin'in yurt dışındaki çelik üretim kapasitesi yaklaşık 30 milyon mt, gelecekte 50-60 milyon mt'a ulaşabilir

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 15:16:18 (GMT+3)   |   Şanghay

16 Temmuz'da Pekin'de düzenlenen Asia Steel Forum'da konuşan Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Genel Sekreter Yardımcısı ve Uluslararası İş Birliği Departmanı Direktörü Su Changyong, 15. Beş Yıllık Plan döneminin Çin çelik sanayisinin küresel konumunu sağlamlaştırması ve rekabet gücünü artırması açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

15. Beş Yıllık Plan Taslağı'nda madencilik, metalurji, makine, gemi inşa ve inşaat gibi temel sektörlerin modernizasyonunun hızlandırılması ve bu sektörlerin küresel rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Su, ulusal ekonominin temel sektörlerinden biri olan Çin çelik sanayisinin hâlihazırda arz fazlası ve zayıf efektif talep nedeniyle kalite ve kârlılık açısından önemli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. 

Su'ya göre sektörün temel hedefleri; kârlılığı güvence altına almak, arz-talep dengesini iyileştirmek, sektör yapısını optimize etmek, etkin arzı güçlendirmek ve düşük karbon ile dijital dönüşümü hızlandırmak. Bu doğrultuda uluslararası büyümenin önemli bir araç olarak görüldüğü vurgulandı.

Çin çelik sanayisinin uluslararasılaşma stratejisinin temel yaklaşımı ise yurt dışı yatırımlarına öncelik verilmesi ve bu yatırımlar aracılığıyla teknoloji, ekipman, standartlar ve yönetim deneyiminin de ihraç edilmesi olarak öne çıkıyor. Coğrafi açıdan öncelik Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki pazarlara verilirken, gelişmiş pazarlardaki fırsatların da değerlendirilmesi hedefleniyor. Uluslararasılaşma stratejisinin, Çin'in genel çelik geliştirme politikasıyla uyumlu olması ve yurt içi ile yurt dışı pazarları dengeli şekilde desteklemesi gerektiği belirtiliyor.

Bu kapsamda üç temel koordinasyon alanı bulunuyor. Bunlar; yurt dışı yatırımları ile çelik ihracatının eşgüdüm içinde yürütülerek Çin'in küresel çelik pazarındaki payının korunması ve artırılması, Çinli şirketler arasında yıkıcı rekabetin önlenerek ortak yurt dışı yatırımlarının teşvik edilmesi ve ev sahibi ülkelerin hükümetleri ile şirketleriyle etkin yerelleşmenin sağlanması amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi olarak sıralanıyor.

Çin çelik sanayisinin küreselleşme ilkeleri arasında şirketlerin öncü rol üstlenmesi ve piyasa odaklı hareket edilmesi, karşılıklı fayda sağlayan sonuçlara odaklanılması, rekabet gücü yüksek şirketlerin ve ileri üretim kapasitesinin yurt dışına açılmasının teşvik edilmesi ile koordinasyonun güçlendirilerek yatırımların planlı şekilde yürütülmesi yer alıyor.

Uluslararasılaşmanın temel hedefleri ise Çin çelik sanayisinin dönüşümünü hızlandırmak, nicelik odaklı büyümeden nitelik odaklı büyümeye geçişi sağlamak ve yüksek kaliteli kalkınma modelini benimsemek olarak özetleniyor. Aynı zamanda sektörün küresel üretim, hammadde tedariki ve ürün pazarlamasını kapsayan güvenilir ve verimli bir sistem kurarak uluslararası iş bölümündeki konumunu güçlendirmesi ve "Çin Çeliği" markasının küresel itibarını artırması amaçlanıyor.

Su, Çin çelik sanayisinin uluslararasılaşma sürecinde ulusal ve sektörel düzeyde sistematik araştırma, planlama ve koordinasyon eksikliği, Çinli şirketlerin yurt dışında yatırım yaptığı tesislerde üretilen çelik ürünlerinin yeniden Çin pazarına dönerek yerel rekabeti artırması, Çin'den gönderilen yarı mamullere bağımlı yurt dışındaki çelik işleme tesislerinin yüksek ithalat vergileriyle karşılaşması, proje finansmanı zorlukları ile Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde karşılaşılan dini ve kültürel farklılıklar gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını ifade etti.

Çelik üreticileri açısından uluslararasılaşmanın üç temel amacı ise hammadde kaynaklarına erişimin güvence altına alınması, pazar varlığının genişletilmesi ve teknoloji, yönetim bilgi birikimi ile diğer yetkinliklerin kazanılması veya transfer edilmesi olarak sıralandı.

Hammadde arz güvenliğini artırmak amacıyla çelik şirketlerinin yurt dışında metalurjik maden varlıkları kurmaları veya satın almaları önerilirken, madencilik haklarının edinilmesi ve maden projelerinin geliştirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesi için tek başına ya da ortak girişimler yoluyla yatırım yapılması tavsiye ediliyor.

Pazar payını artırmak için ise yurt dışında entegre çelik tesisleri kurulması veya satın alınması, belirli çelik ürünlerine yönelik üretim hatlarının oluşturulması ya da devralınması ve işleme ile dağıtım merkezlerinin geliştirilmesi öneriliyor. Ayrıca yurt dışında çelik sanayi parklarının kurulmasının da uluslararası büyümeyi destekleyeceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, sınır ötesi akıllı çelik depolama ve e-ticaret platformlarının kurulmasının Çin'in çelik ihracatını artıracağı ve daha istikrarlı hale getireceği ifade edildi.

Su Changyong, Çin'in yurt dışındaki mevcut çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 30 milyon mt (28-32 milyon mt aralığında) seviyesinde bulunduğunu, gelecekte ise bunun 50-60 milyon mt seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Görüş Konferanslar 

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