CISA: Çin’de çelik fiyatları Mayıs ayında düşüşe geçti

Pazartesi, 20 Haziran 2022 11:13:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede çelik fiyatlarının Mayıs ayında, talebin beklendiği kadar iyileşmemesi ve hammadde fiyatlarında görülen düşüş trendi nedeniyle artıştan düşüşe geçtiği belirtildi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların Haziran ayında dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

31 Mayıs tarihi itibarıyla, ülkedeki orta ve büyük ölçekli şirketlerin nihai mamul stokları 20 Mayıs’a kıyasla %10,19 düşerek 17,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ancak, Çin çelik fiyat endeksi söz konusu tarih itibarıyla aylık %4,88 ve yıllık %7,55 düşüş gösterdi.

Mayıs ayında, Şanghay’daki şirketler üretim ve inşaat faaliyetlerine yeniden başlamış olsa da, talep piyasa oyuncularının beklediği kadar hızlı iyileşmedi.

Aynı zamanda Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, Mayıs ayında Çin’in ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 96,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Buna ek olarak, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI) aylık 5,28$/mt düşüş gösterdi fakat nispeten yüksek bir seviyede yer almaya devam etti.

Haziran ayında hava sıcak olacak ve bunun da çelik talebini olumsuz etkileyerek, çelik fiyatlarının dalgalı bir seyir göstermesine yol açması bekleniyor.