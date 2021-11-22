CISA: Çin’de çelik fiyatları Ekim ayında düştü, Kasım ayında sınırlı aralıkta dalgalanacak

Pazartesi, 22 Kasım 2021 11:42:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan son rapora göre, çelik fiyatları Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla aşağı yönlü hareket gösterdi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların, Kasım ayı ve sonrasında dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu ayda, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %23,3 düşüşle 71,58 milyon mt seviyesinde yer aldı. Böylelikle, ham çelik üretimi üst üste altı ay aylık ve üst üste dört ay yıllık düşüş göstermiş oldu. Ham çelik üretiminin düşmesi, son kullanıcılardan gelen cansız talebi belirli bir ölçüde dengeledi. Ancak, tüketimin azalmasının, piyasayı ve fiyatları olumsuz etkilediği belirtildi.

30 Ekim tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI), aylık %9,64 ve yıllık %8,25 düşüşle 107,19$/mt seviyesinde yer aldı. İthal demir cevheri fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesine rağmen koklaşabilir taş kömürü, kok ve hurda fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi, çelik fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Kasım ve Aralık aylarında, Çin’de yerel çelik fiyatlarının, soğuk havalara bağlı olarak cansız seyredecek talep nedeniyle sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.