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CISA: Çelik piyasası üretim kısıtlamaları devam ederse Eylül-Ekim döneminde toparlanabilir

Perşembe, 05 Eylül 2024 13:29:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), 3 Eylül tarihinde Guangdong ve Guangxi eyaletlerindeki arz ve talebi değerlendiren bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılan çelik şirketleri, çelik talebinin yıl başından beri önemli ölçüde yavaşladığını ve üreticilerin mali kayıplarının özellikle de Guangdong ve Guangxi eyaletlerinde giderek arttığını ifade etti.

Çelik üreticileri, talebin Eylül-Ekim döneminde toparlanıp fiyatları olumlu etkileme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü. Ancak CISA, piyasa oyuncularının kapasite kullanım oranlarını düşürmeleri gerektiğini, aksi halde bu toparlanmanın çok uzun sürmeyeceğini ve piyasanın zayıf kalacağını belirtti.

Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayı başında %1,52 artışla 2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ay ortasında yalnızca %0,5 düşüşle 1,99 milyon mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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