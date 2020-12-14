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CISA artan demir cevheri fiyatları konusunda BHP ile görüştü

Pazartesi, 14 Aralık 2020 17:44:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Avustralya merkezli BHP Billiton’ın yöneticileriyle demir cevheri üretimi, satışı ve fiyatlandırması üzerine görüşme yaptı. Çinli çelik üreticileri rekor bir ham çelik üretimi kaydetme yolunda ilerliyor, ancak artan maliyetlerin kârlılıklarını etkileyeceğine dair endişeleri var.

BHP Billiton’a göre, Temmuz ayında başlayacak mali yıl için demir cevheri üretiminin güçlü seyretmesi ve planlandığı üzere 276-286 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Şirket, hava koşullarının sevkiyat planını etkilemediğini de belirtti

BHP Billiton, demir cevheri fiyatlarının bir günde 7,5$/mt artmasıyla ilgili olarak, açık ve şeffaf bir demir cevheri piyasası için birlikle olan iletişimi güçlendirmek istediğini belirtti.


Etiketler: Çin  üretim  demir cevheri  hammaddeler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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