Çinli çelik şirketleri Ocak-Temmuz döneminde 2,76 milyar RMB net zarar etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörü, yıllık bazda %158,1 düşüşle 2,76 milyar RMB (400 milyon $) değerinde net zarar kaydetti.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %6,7 artışla 273,06 milyar RMB (38,4 milyar $) net kâr elde etti.

Ocak-Temmuz döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %48,1 artışla 38,25 milyar RMB (5,4 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %7,5 artışla 88,31 milyar RMB (12,4 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %36,9 artışla 56,19 milyar RMB (7,9 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %3,6 artışla 4,1 trilyon RMB (600 milyar $) oldu.