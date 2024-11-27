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Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt zararı Ocak-Ekim döneminde 23,32 milyar RMB oldu

Çarşamba, 27 Kasım 2024 11:56:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, Ocak-Ekim döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları yıllık %183,5 düşüşle 23,32 milyar RMB (3,2 milyar $) brüt zarar açıkladı.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %3,2 düşüşle 375,83 milyar RMB (52,3 milyar $) net kâr elde etti.

Ocak-Ekim döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %22,6 artışla 49,04 milyar RMB (6,82 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %3,6 düşüşle 133,41 milyar RMB (18,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %31,9 artışla 85,3 milyar RMB (11,9 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %4,3 düşüşle 5,87 trilyon RMB (820 milyar $) oldu.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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