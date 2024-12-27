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Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Kasım döneminde 7,86 milyar RMB oldu

Cuma, 27 Aralık 2024 09:28:50 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre, Ocak-Kasım döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları yıllık %83,7 düşüşle 7,86 milyar RMB (1,1 milyar $) brüt zarar açıkladı.

Otomotiv sektörünün ilk on bir ayda brüt kârı yıllık %7,3 düşüşle 413,2 milyar RMB (57,5 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %4,3 artışla 51,26 milyar RMB (7,1 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %3,5 düşüşle 157,25 milyar RMB (21,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %29,5 artışla 98,39 milyar RMB (13,7 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %4,3 düşüşle 6,67 trilyon RMB (930 milyar $) oldu.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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