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Çin’in yeni eklenen demir cevheri kaynakları 2016-20 döneminde toplam 855 milyon mt oldu

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 14:24:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Metalürjik Madenler Birliği’nin 2016-20 dönemine yönelik Çin’in endüstriyel gelişimi için jeolojik keşif araştırmalarına göre, söz konusu dönemde Çin’in yeni eklenen demir cevheri kaynakları 855 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Çin’in çelik üretimi, üretim kapasitesi ve miktarına yönelik kontroller nedeniyle geriledi ve pik demir üretimi yıllık %4,3 düşüşle 868 milyon mt olurken, %62 tenörlü demir cevheri tüketimi 1,37 milyar mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Çin’in %62 tenörlü demir cevheri üretimi ise 285 milyon mt oldu.

Bu yılın başından beri ülkedeki demir cevheri talebi, düşük çelik üretim hedefleri ve Covid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle zayıf kaldı. Ocak-Mart döneminde Çin yıllık %5,23 düşüşle 268 milyon mt demir cevheri ithal etti.

Çin Metalürjik Madenler Birliği tarafından yapılan tahminlere göre, Çin’in yerel demir cevheri üretimi 2021-25 döneminde muhtemelen hafifçe artacak ve demir cevheri tüketimi de ithalata bağımlı olmaya devam edecek.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Çin Uzak Doğu madencilik 

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