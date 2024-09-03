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Çin’in toptan elektrikli araç satışlarının Ağustos ayında 1,05 milyon adet olması bekleniyor

Salı, 03 Eylül 2024 10:11:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Çin’in toptan yeni elektrikli araç satışlarının aylık %32 ve yıllık %11 artışla 1,05 milyon adet olması bekleniyor. Bu tahmine göre aylık elektrikli araç satışları ilk defa 1 milyon adedi geçmiş olacak.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Maliye Bakanlığı’nın 25 Temmuz tarihinde açıkladığı destek planı ile elektrikli araç alımlarındaki devlet desteğinin benzinli araçlara kıyasla 5.000 RMB daha yüksek olması elektrikli araç satışlarını hızlandırdı. Giriş seviyesi elektrikli araç ve hibrit elektrikli araç satışlarının güçlü şekilde büyüdüğü görüldü.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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