Çin’in toptan elektrikli araç satışları Eylül’de 1,23 milyon adet oldu

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Çin’de yapılan toptan elektrikli araç satışları aylık %17 ve yıllık %48 artışla 1,23 milyon adede ulaştı.

CPCA, Eylül ayının canlı sezon olması nedeniyle elektrikli araç piyasasının güçlü seyrettiğini, hurdaya çıkarılan ve yenilenen araç sayısının geçtiğimiz aylarda sertçe artmasının hükümetin güçlü para politikasına bağlı olduğunu ifade etti.

CPCA’ya göre elektrikli araçların Pazar payı Eylül ayında %50’yi geçmeye devam edecek.