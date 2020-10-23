Çin’in otomobil üretim ve satışlarının 2020’de %4 düşmesi bekleniyor

Cuma, 23 Ekim 2020 12:29:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) Başkan Yardımcısı Sekreteri Chen Shihua, 2020 yılında Çin’in otomobil üretim ve satışlarının muhtemelen yaklaşık %4 düşeceğini öngördüğünü açıkladı.

CAAM’a göre, Ocak-Eylül döneminde Çin’in toplam otomobil üretimi yıllık %6,7 düşüşle 16,96 milyon adet olurken, toplam satışı ise %6,9 düşüşle 17,12 milyon adet olarak kaydedildi. Bu durum, otomobil üretimi ve satışlarının Ocak-Aralık döneminde kademeli olarak yükseleceğini, dolayısıyla düşüş oranının azalarak tüm yıl için %4 düşüş kaydedileceğini gösteriyor.

Yine de, 2021 yılında otomobil üretimi ve satışlarının ekonomik gelişme beklentisi nedeniyle hafifçe artması bekleniyor.