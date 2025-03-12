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Çin’in otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde %13,1 yükseldi

Çarşamba, 12 Mart 2025 10:07:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık %16,72  ve %13,1 artışla her ikisi de 4,55 milyon seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Çin’in otomobil ihracatı ise yıllık bazda %10,9 artışla 911.000 adet oldu. 

Öte yandan elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla %52 artışla 1,9 milyon adet ve 1,84 milyon adet seviyelerinde yer aldı. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %40,3’a ulaştı.

İlk iki ayda Çin’in eletrikli araç ihracatı yıllık bazda %54,5 artışla 282.000 adet olarak kaydedildi. 

CAAM’a göre bu dönemde eski araçların yenileriyle değiştirilmesine yönelik teşvikler satışları olumlu etkiledi. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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