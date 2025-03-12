Çin’in otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde %13,1 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık %16,72 ve %13,1 artışla her ikisi de 4,55 milyon seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Çin’in otomobil ihracatı ise yıllık bazda %10,9 artışla 911.000 adet oldu.

Öte yandan elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla %52 artışla 1,9 milyon adet ve 1,84 milyon adet seviyelerinde yer aldı. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %40,3’a ulaştı.

İlk iki ayda Çin’in eletrikli araç ihracatı yıllık bazda %54,5 artışla 282.000 adet olarak kaydedildi.

CAAM’a göre bu dönemde eski araçların yenileriyle değiştirilmesine yönelik teşvikler satışları olumlu etkiledi.