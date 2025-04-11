Çin’in otomobil satışları ilk çeyrekte %11,2 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları Ocak-Mart döneminde sırasıyla yıllık %14,5 ve %11,2 artışla 7,56 milyon ve 7,47 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Sadece Mart ayında ise üretim yıllık bazda %42,9 ve aylık %11,9 artışla 3 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %8,2 ve aylık %37 yükselişle 2,92 milyon adet seviyesine çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %7,3 artışla 1,42 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Mart ayında önceki aya kıyasla %14,9 ve yıllık %1 artarak 507.000 adet oldu.

Elektrikli araç segmentine bakıldığında, ilk üç ayda Çin’in üretim ve satışları sırasıyla yıllık %50,4 ve %47,1 artışla 3,2 milyon adet ve 3,1 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %41,2’a ulaştı. Sadece Mart ayında ülkede elektrikli araç üretimi yıllık bazda %47,1 artışla 1,28 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %40,1 artışla 1,24 milyon adet seviyesine yükseldi ve satışlarda elektrikli araçların pazar payı %42,4’e çıktı.

Çin'in elektrikli araç ihracatı ilk çeyrekte yılık bazda 43,9 artışla 441.000 adede ulaşırken, Mart ayında önceki aya kıyasla %20,1 ve yıllık %26,8 artarak 158.000 adet oldu.