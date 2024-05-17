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Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde daha fazla düşerek fiyatları destekledi

Cuma, 17 Mayıs 2024 09:32:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın ilk dört ayında Çin’in pik demir üretimi yıllık %4,3 düşüşle 284,99 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3 düşüş ve %2,9 artışla 343,67 milyon mt ve 451,03 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ülkede ham çelik üretimi Ocak-Mart döneminde %1,9 gerilemişti.

Yalnızca Nisan ayında yıllık %8 düşüşle 71,63 milyon mt pik demir üretilirken ham çelik üretimi %7,2 düşüşle 85,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise %1,6 artışla 116,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ham çelik üretimi aylık bazda %2,6 geriledi.

Son kullanıcı sektörlerden talep gelmemesi ve çelik üreticilerinin kâr marjının düşmesiyle Nisan ayında ham çelik üretimi azaltıldı. Ancak SteelOrbis'in verilerine göre üretimin düşürülmesiyle fiyatlar destek buldu ve yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayı içinde %6,5 artış kaydetti. İşçi Bayramı tatili sonrasında talepte beklenen toparlanma olmadığı için çelik fiyatları düşmeye devam etse de Çin ultra uzun vadeli özel hazine ihracı ve gayrimenkul sektöründeki kısıtlamaları kaldırma gibi teşvik politikaları uygulamaya başladı.

Mayıs ayının başında orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayının sonuna kıyasla %0,36 düşüşle 2,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mayıs ayında havalar giderek ısındığı ve çelik talebi bundan olumsuz etkilendiği için ham çelik üretiminin düşmeye devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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