Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %15,9 düştü

Salı, 16 Aralık 2025 10:15:27 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk 11 ayında %15,9 düşüşle 7,9 trilyon RMB (1,1 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %7,8 düşüşle 787,02 milyon m2 olarak kaydedildi. 

İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,6 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %19,9 geriledi.

Kasım ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ekim ayında kaydedilen %92,43’ten %91,9’a indi.


