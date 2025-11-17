Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %14,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk 10 ayında %14,7 düşüşle 7,4 trilyon RMB (1,04 trilyon $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %6,8 düşüşle 719,82 milyon m2 olarak kaydedildi.
İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,4 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %19,8 geriledi.
Ekim ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Eylül ayında kaydedilen %92,78’den %92,43’e indi.