Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları 2025 yılı Ekim ayında %0,8 geriledi

Cuma, 14 Kasım 2025 10:13:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Ekim ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 düştüğü, yıllık bazda ise %0,8 gerilediği gözlendi. Söz konusu düşüş 2024 yılının Ekim ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,1 puan daha hızlı olurken, önceki aya kıyasla değişmedi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %5,2 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %5,7 geriledi ve söz konusu düşüş Eylül ayında kaydedilen seviyeye kıyasla aynıydı. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya İnşaat 

