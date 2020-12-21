Çin’in demir cevheri üretimi Kasım’da %3,6 düştü

Pazartesi, 21 Aralık 2020 15:16:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in demir cevheri üretimi Ekim ayında kaydedilen %0,7’lik artışın ardından yıllık bazda %3,6 düşüş göstererek 75,21 milyon mt seviyesinde yer aldı. Madenciler, olumlu pazar koşulları ve yükselen fiyatlara rağmen kısıtlamalara maruz kaldı ve üretimde ayarlamalar yapmak zorunda kaldı.

İthal demir cevheri fiyatları, yükselen vadeli demir cevheri kontratları ve artan çelik fiyatları nedeniyle 30 Kasım tarihinde 132$/mt CFR’a yükselerek söz konusu ayda görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. Aralık ayında ise ithal demir cevheri fiyatları, nihai mamul fiyatlarındaki yükseliş trendi ve artan vadeli demir cevheri kontrat fiyatları nedeniyle artış eğilimi göstermeye devam etti.

Yılın ilk 11 ayında, Çin yıllık bazda %2,1 artışla 789,23 milyon mt demir cevheri üretti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Ocak-Kasım döneminde, Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %10,9 artışla 1,07 milyar mt seviyesinde yükselirken, bu yıllık artış bu yılın ilk on ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu.