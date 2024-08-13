Çin’in binek araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %4,5 artış kaydetti

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %6,8 ve yıllık %4 düşüşle 2,03 milyon adet seviyesinde kaydedilirken satışları aylık %10 ve yıllık %5,1 düşüşle 1,99 milyon adet oldu.

Yılın ilk yedi ayında ise %3,9 artışla 13,92 milyon adet binek araç üretildi ve %4,5 artışla 13,97 milyon adet araç satıldı.

Temmuz ayında ticari araçların üretimi aylık %22,4 ve yıllık %10,5 düşüşle 256.000 adet seviyesinde kaydedilirken ticari araç satışları aylık %20,4 ve yıllık %6,6 düşüşle 268.000 adet oldu.

Yılın ilk yedi ayında %0,4 artışla 2,26 milyon adet ticari araç üretilirken %3,5 artışla 2,34 milyon adet araç satıldı.